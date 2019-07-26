Уклонистов от армии будут ловить на несогласованной акции в Москве

Среди участников несанкционированной акции, на которую, в нарушении законодательства, зазывают завтра в Москве, будут искать уклонистов от военной службы. Об этом объявил Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции столицы. Как отметили в пресс-службе, анализ предыдущих публичных акций показал наличие среди их участников высокого процента уклоняющихся от призыва на военную службу.

В департаменте уточнили, что несогласованную акцию пытаются организовать некоторые кандидаты в Мосгордуму, которым районные избирательные комиссии отказали в регистрации. Эта активность носят явно незаконный и провокационный характер. В департаменте призвали воздержаться от участия в подобном, а также напомнили об ответственности, которую могут понести ее организаторы и участники.

Как отмечает Life.ru, работа по выявлению уклонистов будет организована с особым пристрастием. В частности, у молодых людей призывного возраста будут проверять законность получения отсрочки. Для этого будут связываться с военно-учётными столами учебных заведений и медицинскими учреждениями. Исключение составят только те призывники, у которых есть отсрочка по инвалидности или семейному положению.

