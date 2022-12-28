Угрожавшая сбросить дочь с балкона жительница Алтая получила срок

Жительнице Алтая вынесли приговор за то, что она угрожала сбросить дочь с балкона, сообщает пресс-служба судов региона.

Таким образом женщина хотела вернуть мужа, который решил уйти из дома. Конфликт переместился на улицу. Женщина, выбежав на балкон, продолжала пытаться остановить супруга, схватив любимого щенка мужа, которого свесила с балкона, выкрикивая: «Забирай». «Но и это не подействовало. Тогда за балконом оказалась плачущая дочка», — говорится в сообщении.

Крики соседей «отрезвили» женщину, она убрала ребёнка.

Приговором мирового судьи она осуждена к шести месяцам ограничения свободы.

