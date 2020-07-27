Уголовный кодекс решили дополнить «налоговым мошенничеством»
МВД России, Следственный комитет, Генпрокуратура и Федеральная налоговая служба разработали законопроект, который вводит в Уголовный кодекс новую статью «Налоговое мошенничество», сообщает РИА Новости.
Как рассказала зампредседателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко, чаще всего событие налогового преступления связано с незаконным возмещением НДС из бюджета.
Сейчас налоговые преступления квалифицируются по четырём статьям УК (198-199.2), а также по статье «Мошенничество» (159). Эти статьи предусматривают разные меры ответственности – до шести лет или до десяти лет лишения свободы. На практике же бывает, что одни и те же действия могут быть квалифицированы как по 159-й статье, так и по 199-й, объяснила Леоненко. Инициатива силовиков, таким образом, направлена на совершенствование законодательства.
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