Уголовный кодекс решили дополнить «налоговым мошенничеством»

МВД России, Следственный комитет, Генпрокуратура и Федеральная налоговая служба разработали законопроект, который вводит в Уголовный кодекс новую статью «Налоговое мошенничество», сообщает РИА Новости.

Как рассказала зампредседателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко, чаще всего событие налогового преступления связано с незаконным возмещением НДС из бюджета.

Сейчас налоговые преступления квалифицируются по четырём статьям УК (198-199.2), а также по статье «Мошенничество» (159). Эти статьи предусматривают разные меры ответственности – до шести лет или до десяти лет лишения свободы. На практике же бывает, что одни и те же действия могут быть квалифицированы как по 159-й статье, так и по 199-й, объяснила Леоненко. Инициатива силовиков, таким образом, направлена на совершенствование законодательства.

