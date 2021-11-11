Уголовное дело завели в Москве из-за угроз «микрофинансистов» журналисту «России 24»

Уголовное дело открыто в Москве по факту угроз в адрес корреспондента телеканала «Россия 24», который готовил репортаж о деятельности нечистых на руку микрофинансовых организаций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру столицы РФ.

Дело возбуждено по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Поводом для репортажа стали жалобы на микрофинансовую компанию, расположенную в центре столицы в Замоскворечье, в Первом Люсиновском переулке.

Как рассказали пострадавшие, они получили в организации кредиты под залог квартир, после его стали жертвами мошеннических действий со стороны микрофинансистов.

В ходе подготовки сюжета его автору Виталию Кармазину позвонил с угрозами неизвестный, который предложил закрыть тему и не выдавать репортаж в эфир. Журналист сразу обратился в прокуратуру. Ход расследования дела поставлен надзорным ведомством на контроль.

