Уголовное дело возбуждено в Москве об истязании детей в семье

Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении родителей, которые на протяжении длительного времени издевались над собственными детьми. Об этом информирует столичное управление Следственного комитета РФ. Дело открыто сразу по двум статьям Уголовного кодекса: «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем», передает RT.

Ранее появились публикации о том, что 15-летняя девушка и её 14-летний брат обратились в поликлинику, где рассказали о регулярном избиении родителями. У обоих выявили гематомы, а у сестры – сотрясение мозга. Подростки госпитализированы. Мать уже даёт показания следователям, отец находится в бегах.

При этом, как сообщает Москва 24, сами родители не признаются в избиении. Они даже написали заявление в полицию на сотрудников органов опеки, которые якобы настраивают детей против отца и матери.

