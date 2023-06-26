Уголовное дело возбудили в Пензе после отравления алкогольным напитком
Двое молодых людей попали в больницу в Пензе с признаками отравления метанолом после употребления разливного алкогольного напитка. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК.
Отмечается, что напиток был приобретен в одной из торговых точек города. Согласно данным, следователи завели уголовное дело о хранении в целях сбыта и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. О названии напитка не сообщается.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что правительство будет закручивать гайки поставщикам некачественной продукции, а также продавцам таких товаров, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Омске на юношеских соревнованиях по гандболу отравились 19 детей
- Лавров заявил, что события с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами
- В НАТО заявили о готовности быстро реагировать при передислокации «Вагнера»
- Премьер Канады назвал мятеж Пригожина внутренним делом России
- МИД Казахстана: Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ из-за попытки мятежа
- Уголовное дело возбудили в Пензе после отравления алкогольным напитком
- Школьники массово отравились на выпускном в Санкт-Петербурге
- Со здания Харьковского театра имени Пушкина убрали упоминания о поэте
- «Инструкция»: политолог Марков объяснил, зачем нужен «закон о русофобии»
- Экономист Разуваев: Белоруссия не планирует создание единого порта в России из-за риска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru