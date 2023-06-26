Уголовное дело возбудили в Пензе после отравления алкогольным напитком

Отмечается, что напиток был приобретен в одной из торговых точек города. Согласно данным, следователи завели уголовное дело о хранении в целях сбыта и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. О названии напитка не сообщается.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что правительство будет закручивать гайки поставщикам некачественной продукции, а также продавцам таких товаров, сообщает «Радиоточка НСН».

