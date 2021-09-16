Уголовное дело о склонении к беспорядкам после выборов возбужденно в РФ
Следственный комитет Российской Федерации инициировал возбуждение уголовного дела о склонении к массовым беспорядкам после выборов в Государственную думу. Об этом сообщает надзорное ведомство на своём официальном сайте.
Фигурантами дела стали Дмитрий Чебанов и ещё не менее 10 человек. О данным СК, речь идёт о создании Telegram-каналов, в которых ведётся агитация и публикуются призывы выйти на улицы с протестами в дни единого голосования 17, 18, 19 сентября, а также на следующий день - 20 сентября.
Следственный комитет выявил в этих видеороликах наличие «побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц». Следствие будет просить суд арестовать подозреваемых.
Создатель Telegram-канала «Что делать» Дмитрий Чебанов сейчас отбывает 15 суток административного ареста по статье о неповиновении сотруднику правоохранительных органов из-за попытки вывесить баннер с критикой российской власти на здании магазина «Детский мир» в центре Москвы на Лубянке.
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