Уголовное дело о нападение подростка на полицейского направлено в суд Ульяновска
Уголовное дело по факту нападения подростка на полицейского направлено в суд Ульяновска, говорится в материалах на сайте областной прокуратуры.
По версии следствия, несовершеннолетний ученик принял участие в несанкционированном митинге 23 января и в ходе него ударил по руке одетого в форму сотрудника Росгвардии.
Теперь подростку грозит до 5 лет тюрьмы за нападение на сотрудника полиции.
Напомним, несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.
Тем временем Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным, передает RT.
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