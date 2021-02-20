Уголовное дело о нападение подростка на полицейского направлено в суд Ульяновска

Уголовное дело по факту нападения подростка на полицейского направлено в суд Ульяновска, говорится в материалах на сайте областной прокуратуры.

По версии следствия, несовершеннолетний ученик принял участие в несанкционированном митинге 23 января и в ходе него ударил по руке одетого в форму сотрудника Росгвардии.

Теперь подростку грозит до 5 лет тюрьмы за нападение на сотрудника полиции.

Напомним, несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Тем временем Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным, передает RT.


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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:ПодросткиУльяновскНесанкционированный МитингАлексей Навальный
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