«Угадайка»: Матвиенко призвала доработать ЕГЭ

Следует доработать Единый госэкзамен (ЕГЭ), чтобы он не превращался в «угадайку». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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По её словам, все только и делают, что критикуют ЕГЭ, однако при этом «никто ничего не предлагает».

«Надо заканчивать эту дискуссию... надо усовершенствовать экзамен с точки зрения качества, вопросов, соответствия школьной программе и так далее», - заключила она.

Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что ЕГЭ в России следует отменить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕГЭСовет Федерации РФВалентина Матвиенко

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