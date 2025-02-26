«Угадайка»: Матвиенко призвала доработать ЕГЭ
Следует доработать Единый госэкзамен (ЕГЭ), чтобы он не превращался в «угадайку». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По её словам, все только и делают, что критикуют ЕГЭ, однако при этом «никто ничего не предлагает».
«Надо заканчивать эту дискуссию... надо усовершенствовать экзамен с точки зрения качества, вопросов, соответствия школьной программе и так далее», - заключила она.
Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что ЕГЭ в России следует отменить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru