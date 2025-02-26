«Угадайка»: Матвиенко призвала доработать ЕГЭ

По её словам, все только и делают, что критикуют ЕГЭ, однако при этом «никто ничего не предлагает».

«Надо заканчивать эту дискуссию... надо усовершенствовать экзамен с точки зрения качества, вопросов, соответствия школьной программе и так далее», - заключила она.

Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что ЕГЭ в России следует отменить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

