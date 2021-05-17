Замки вместо ремонта. Уфимские чиновники «проглядели» детскую площадку

Иначе как отпиской невозможно назвать ответ на запрос «Кривой линии» из администрации городского округа Уфа Республики Башкортостан, связанный со строительством детской площадки. За помощью в «Кривую линию НСН» обратились жители деревни Князево Калининского района Уфы. В прошлом году, в рамках программы поддержки местных инициатив, сельчане выиграли тендер на постройку детской спортивной площадки. Компания-застройщик «Стройкомсервис» сдала площадку такого качества, что с наступлением весны бетон стал рассыпаться в руках, а ограждение и футбольные ворота грозят рухнуть в любой момент. После жалоб местных жителей представители администрации обещали написать письмо застройщику, а площадку закрыли на неопределенный срок как опасный объект.

В ответе на запрос «Кривой линии» заместитель главы Администрации городского округа Уфа г-н Дербеко пояснил, что «в связи с закрытием границ региона из-за ограничений по распространению короновирусной инфекции, поставщик допустил нарушения в сроках исполнения контракта. Согласно условиям муниципального контракта, при обнаружении недостатков в период гарантийного срока, препятствующих нормальной эксплуатации, поставщик обязан за свой счет устранить все замечания». Администрацией Калининского района Уфы направлено письмо в адрес ООО «Стройкомсервис» о необходимости прибытия на составление акта выявленных недостатков 12 мая 2021 года».

Получается, что чиновники зашевелились только после вмешательства «Кривой линии», хотя площадка была построена еще в январе месяце.

В разговоре с Вадимом Киреевым, написавшем от лица односельчан жалобу в «Кривую линию», выяснилось, что в минувшую пятницу представители администрации появились на площадке. Но вместо составления акта они поменяли замки на воротах. Особенно нашего слушателя удивил последний абзац официального ответа о том, что «в адрес Администрации Калининского района Уфы от жителей деревни Князево обращений по вышеуказанному вопросу не поступало».

Так кто кого вводит в заблуждение – городские власти журналистов НСН или районные власти своих городских коллег? В любом случае, детской площадкой пользоваться по-прежнему невозможно.

«Кривая линия НСН» ждет ответа на запрос, направленный на имя главы Республики Башкортостан.