Общество

Учёные назвали безопасную для здоровья дозу кофе

13 мая13:52

Специалисты из Университета Южной Австралии подсчитали количество  чашек кофе, которые можно выпивать ежедневно без вреда для здоровья. В ходе исследования выяснилось, что риск возникновения заболеваний сердца увеличивается более чем на 20% после шестой порции бодрящего напитка.

В общей сложности специалисты изучили данные о здоровье более 347 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет. Они отметили, что большинство людей в среднем употребляют 1,5 чашки этого напитка в день. А норму в шесть чашек превышают единицы.

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Ранее ученые выяснили, что чашка кофе в ежедневном меню может снизить риск развития болезней сердца и сосудов.

Между тем, как отмечает Газета.ру, слишком горячий чай повышает риск развития рака пищевода почти вдвое. К такому выводу пришли онкологи из Тегеранского университета медицинских наук. О результатах своего исследования специалисты рассказали в журнале International Journal of Cancer.

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