Учёные назвали безопасную для здоровья дозу кофе

Специалисты из Университета Южной Австралии подсчитали количество чашек кофе, которые можно выпивать ежедневно без вреда для здоровья. В ходе исследования выяснилось, что риск возникновения заболеваний сердца увеличивается более чем на 20% после шестой порции бодрящего напитка.

В общей сложности специалисты изучили данные о здоровье более 347 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет. Они отметили, что большинство людей в среднем употребляют 1,5 чашки этого напитка в день. А норму в шесть чашек превышают единицы.