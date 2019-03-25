Учёные назвали безопасную для здоровья дозу кофе
Специалисты из Университета Южной Австралии подсчитали количество чашек кофе, которые можно выпивать ежедневно без вреда для здоровья. В ходе исследования выяснилось, что риск возникновения заболеваний сердца увеличивается более чем на 20% после шестой порции бодрящего напитка.
В общей сложности специалисты изучили данные о здоровье более 347 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет. Они отметили, что большинство людей в среднем употребляют 1,5 чашки этого напитка в день. А норму в шесть чашек превышают единицы.
Ранее ученые выяснили, что чашка кофе в ежедневном меню может снизить риск развития болезней сердца и сосудов.
Между тем, как отмечает Газета.ру, слишком горячий чай повышает риск развития рака пищевода почти вдвое. К такому выводу пришли онкологи из Тегеранского университета медицинских наук. О результатах своего исследования специалисты рассказали в журнале International Journal of Cancer.
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