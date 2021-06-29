Учредитель компании из Ростова-на-Дону арестован за госизмену
Предприниматель Александр Деркунский из Ростова-на-Дону арестован по обвинению в государственной измене. Следствие подозревает его в продаже программно-аппаратного комплекса, который взяли на вооружение зарубежные спецслужбы.
Ленинский районный суд областного центра отправил учредителя компании «ДЗ Консалтинг» в следственный изолятор на срок до 27 августа 2021 года, информирует объединенная пресс-служба судов региона.
Согласно материалам дела, Деркунский получил от российского гражданина результаты научно-исследовательских работ, результатом которых стал создание программно-аппаратного комплекса на основе принципиально новых технологий, не имеющих аналогов в мире. Работы выполнялись в интересах Минобороны РФ.
В дальнейшем бизнесмен организовал серийное производство этого программно-аппаратного комплекса за границей для реализации на коммерческой основе. В числе покупателей оказались секретные службы других государств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 616 / сут.
Умерли
135 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+14 697 / сут.
- Минобрнауки рекомендовало вузам провести онлайн-выпускные
- Учредитель компании из Ростова-на-Дону арестован за госизмену
- Магазин «Перекрёсток» в Марьине опечатали после выявления случаев COVID-19 у персонала
- Актер из «Полицейского с Рублевки» скончался в 32 года
- Центробанк начнет тестировать цифровой рубль с 2022 года
- СМИ: Дешам останется тренером сборной Франции, несмотря на фиаско на Евро-2020
- Отказ «Газпрома» от части украинского транзита газа взвинтил цены в Европе
- Нидерланды обвинили истребители РФ в «атаках» на свой фрегат у Крыма
- Авиакомпании готовятся сократить 50% рейсов на курорты Кубани
- Минпромторг заявил об отсутствии рисков нехватки лекарств от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru