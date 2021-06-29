Учредитель компании из Ростова-на-Дону арестован за госизмену

Предприниматель Александр Деркунский из Ростова-на-Дону арестован по обвинению в государственной измене. Следствие подозревает его в продаже программно-аппаратного комплекса, который взяли на вооружение зарубежные спецслужбы.

Ленинский районный суд областного центра отправил учредителя компании «ДЗ Консалтинг» в следственный изолятор на срок до 27 августа 2021 года, информирует объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, Деркунский получил от российского гражданина результаты научно-исследовательских работ, результатом которых стал создание программно-аппаратного комплекса на основе принципиально новых технологий, не имеющих аналогов в мире. Работы выполнялись в интересах Минобороны РФ.

В дальнейшем бизнесмен организовал серийное производство этого программно-аппаратного комплекса за границей для реализации на коммерческой основе. В числе покупателей оказались секретные службы других государств.

