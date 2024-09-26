Учительнице, избившей школьника в Ташкенте, могут запретить въезд в Россию

Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что агентство обратится к российским органам с просьбой рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию учительнице, избившей школьника в Ташкенте.

Он напомнил, что инцидент произошел во время конфликта между учительницей и учеником, когда последний попросил объяснить материал на русском языке.

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Примаков назвал учительницу «русофобскую особью» и добавил, что ни она, ни ее близкие родственники не смогут получать образование, участвовать в стажировках или пользоваться другими возможностями в России.

Он также предупредил, что подобные меры могут быть применены к любому другому участнику инцидента, включая руководство учебного заведения, если оно не даст должной реакции на произошедшее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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