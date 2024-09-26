Учительнице, избившей школьника в Ташкенте, могут запретить въезд в Россию
Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что агентство обратится к российским органам с просьбой рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию учительнице, избившей школьника в Ташкенте.
Он напомнил, что инцидент произошел во время конфликта между учительницей и учеником, когда последний попросил объяснить материал на русском языке.
Примаков назвал учительницу «русофобскую особью» и добавил, что ни она, ни ее близкие родственники не смогут получать образование, участвовать в стажировках или пользоваться другими возможностями в России.
Он также предупредил, что подобные меры могут быть применены к любому другому участнику инцидента, включая руководство учебного заведения, если оно не даст должной реакции на произошедшее, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ISU рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов на заседании 27-28 сентября
- Учительнице, избившей школьника в Ташкенте, могут запретить въезд в Россию
- СМИ: США предоставят Киеву кредит, если ЕС увеличит санкции против России
- Новый магазин «Дикси» открылся на станции метро «Достоевская» в Петербурге
- Вавилов: Brent дешевеет из-за отказа Саудовской Аравии от целевой цены
- Россияне смогут отслеживать кредиты через портал «Госуслуги»
- Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки для конференции по Украине
- СМИ: Зеленский не поехал в имение Трампа, чтобы не поддержать его кандидатуру
- Новак: Россия перенаправила до 40% поставок газа с Европы на другие рынки
- Лавров: Россия отвергла резолюцию генконференции МАГАТЭ по КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru