Учительнице, избившей школьника в Ташкенте, могут запретить въезд в Россию

Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что агентство обратится к российским органам с просьбой рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию учительнице, избившей школьника в Ташкенте.

Он напомнил, что инцидент произошел во время конфликта между учительницей и учеником, когда последний попросил объяснить материал на русском языке.