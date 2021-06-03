Ученый объяснил, почему неправильно выделять «волны» в пандемии
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, что в общемировом процессе пандемии неправильно выделять какие-либо «волны».
По словам ученого, пандемия одна и она время от времени ослабляется или усиливается. Он привел в пример Индию, где последние недели число заражений является одним из самых высоких в мире, и Мальту, где уже сформировался популяционный иммунитет к инфекции.
По мнению Викулова, ограничения снимать не стоит, пока пандемия полностью не побеждена в общемировом масштабе. Он отметил в эфире «Радио 1» важность смотреть на ситуацию за рамками страны.
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