Ученый назвал ресурс, который американцы пытаются добыть на Луне

«Трамп именно в связи с поиском новых видов энергии заявил о том, что именно американцы якобы имеют право рассматривать спутник Земли как источник сырьевых ресурсов для США», - заявил ученый в интервью газете «Вечерняя Москва».



Собеседник издания напомнил, что на Луне нет атмосферы, а солнечный ветер создает там особое вещество — на Земле его назвали гелий-3. По мнению Полеванова, именно это вещество интересует американцев в первую очередь.



Ученый добавил, что одна тонна гелия-3 эффективнее обычного черного золота в энергетическом эквиваленте в миллионы раз. Кроме того, несколько десятков тонн такого газа способны покрывать энергетические нужды целой страны в течение года.



Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне. Об этом сообщала Reuters, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что к соглашению планируется привлечь ряд стран, причем на первых порах России среди них не будет.



В ответ на это глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Москва не допустит приватизации Луны, от кого бы ни исходили подобные инициативы.

