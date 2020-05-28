Ученый назвал ресурс, который американцы пытаются добыть на Луне
Власти США осознают ограниченность энергетических ресурсов на Земле и по этой причине хотят найти новый источник полезных ископаемых на Луне. Такую точку зрения высказал ученый-геолог, советник министра природных ресурсов РФ Владимир Полеванов.
«Трамп именно в связи с поиском новых видов энергии заявил о том, что именно американцы якобы имеют право рассматривать спутник Земли как источник сырьевых ресурсов для США», - заявил ученый в интервью газете «Вечерняя Москва».
Собеседник издания напомнил, что на Луне нет атмосферы, а солнечный ветер создает там особое вещество — на Земле его назвали гелий-3. По мнению Полеванова, именно это вещество интересует американцев в первую очередь.
Ученый добавил, что одна тонна гелия-3 эффективнее обычного черного золота в энергетическом эквиваленте в миллионы раз. Кроме того, несколько десятков тонн такого газа способны покрывать энергетические нужды целой страны в течение года.
Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне. Об этом сообщала Reuters, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что к соглашению планируется привлечь ряд стран, причем на первых порах России среди них не будет.
В ответ на это глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Москва не допустит приватизации Луны, от кого бы ни исходили подобные инициативы.
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