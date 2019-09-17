Ученые заявили о долгоиграющем влиянии алкоголя на головной мозг
Международная группа ученых провела эксперимент о влиянии алкоголя на головной мозг человека.
Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», результаты теста показали, что алкоголь сохраняет свое влияние на мозг в течение 6 недель после его приема. В частности, ученые заявили, что в течение этого периода времени алкоголь может способствовать структурным разрушениям мозга.
Отмечается, что в исследовании, которое прошло на базе Центрального института психического здоровья в немецком Мангейме, приняли участие здоровые люди и алкозависимые.Эксперимент показал, что для полного очищения и восстановления организма от алкоголя нужно свыше 3 месяцев.
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