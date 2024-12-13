Ученые выяснили, что женщины справляются с одиночеством лучше мужчин

Ученые из Университета Торонто обнаружили гендерные различия в восприятии одиночества и выяснили, что женщины переносят его лучше, чем мужчины. Соответствующая работа опубликована в журнале Social Psychological and Personality Science.

Согласно данным, которые собрали среди почти шести тысяч участников в возрасте от 18 до 75 лет, женщины в целом более довольны своей жизнью в одиночестве. Однако указывается, что они больше мужчин беспокоятся о сексуальном удовлетворении, что прямо противоположно результатам подобного опроса людей, состоящих в отношениях.

Кроме того, выяснилось, что женщины реже стремятся к романтическим отношениям, а их счастье в большей степени зависит от самореализации и социального окружения. Вместе с тем для мужчин романтические отношения играют ключевую роль в достижении благополучия.

Ученые подчеркнули, что такие результаты опровергают стереотипы об одиноких и несчастных женщинах, показывая, что для многих из них одиночество является положительным опытом и осмысленным этапом жизни.

Ранее сексолог Юлия Варра в разговоре с НСН отметила, что с приходом осени и ухудшением погоды начинается тренд на постоянство в отношениях. В свою очередь ее коллега Керим Костоев указал на важность эмоционального состояния, передает «Радиоточка НСН».

