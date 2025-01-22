Ученые создали модель для предсказания движения загрязнений в атмосфере

Российские ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали компьютерную программу для прогноза распространения загрязнений воздуха, вызванных выбросами мазута на побережье Черного и Азовского морей, сообщает газета «Известия». Система способна предсказывать движение воздушных масс на три дня вперед и уже готова к практическому использованию.

Разработка была направлена на мониторинг вредных испарений мазута, которые могут представлять опасность для людей и животных. Программа моделирует перемещения загрязняющих веществ в атмосфере и анализирует взаимодействие химических элементов, выброс которых возможен при техногенных катастрофах. Экологи поясняют, что в условиях отсутствия данных о взаимодействии мазута с атмосферой такая система крайне актуальна для оценки масштабов загрязнения.

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В ходе работы над проектом использованы как отечественные разработки, так и зарубежные модели с открытым доступом. Программа включает в себя метеорологическую часть, которая учитывает движение воздушных масс, а также химическую модель, анализирующую взаимодействия загрязняющих веществ. Для точности прогнозов необходимы данные с датчиков, установленных вблизи мест выбросов, а также мобильные сенсоры для мониторинга изменения положения загрязняющих масс.

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края уже одобрило проект, и система будет зарегистрирована в Минобрнауки России. Ожидается, что после регистрации технология пройдет экспертизу и получит разрешение на практическое применение в течение нескольких дней, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/opershtab23
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