Ученые создали модель для предсказания движения загрязнений в атмосфере

Российские ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали компьютерную программу для прогноза распространения загрязнений воздуха, вызванных выбросами мазута на побережье Черного и Азовского морей, сообщает газета «Известия». Система способна предсказывать движение воздушных масс на три дня вперед и уже готова к практическому использованию.

Разработка была направлена на мониторинг вредных испарений мазута, которые могут представлять опасность для людей и животных. Программа моделирует перемещения загрязняющих веществ в атмосфере и анализирует взаимодействие химических элементов, выброс которых возможен при техногенных катастрофах. Экологи поясняют, что в условиях отсутствия данных о взаимодействии мазута с атмосферой такая система крайне актуальна для оценки масштабов загрязнения.