Ученые рассказали, кто наиболее уязвим перед коронавирусом

Группа ученых из Университета Мэриленда выяснили, что люди с высоким избыточным весом и диабетом II типа больше всех подвержены заражению коронавирусом. Результаты работы опубликованы в PLOS ONE.

Команда исследовала данные около 500 тысяч человек старше 40 лет, сравнив данные здоровых с переболевших COVID-19. Результаты показали, что большой процент людей с подтверждённым COVID-19 имеют избыточный лишний вес или страдают диабетом II типа.

Ученым пока неизвестно, какие механизмы человеческого метаболизма защищают от инфекции, однако из результатов исследования ученые выделяют особую важность здоровой иммунной системы для защиты от COVID-19.

