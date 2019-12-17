Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

Международная команда археологов из Чили, Новой Зеландии и США разгадала тайну моаи - знаменитых каменных истуканов на острове Пасхи.

Ученые изучили две скульптуры, которые находятся в каменоломнях вулкана Рано-Рараку в центре острова. По мнению исследователей, статуи были призваны сохранить плодородие почвы, пишут «Известия».

Об этом свидетельствует тот факт, что территория вокруг вулкана плодородным сельскохозяйственным центром, где жители острова выращивали бананы, колоказию и батат.

Анализ почвы показал, что почва вокруг вулкана содержит повышенное количество фосфора и кальция, что благоприятно сказывается на плодородии почвы.

Разрабатывая камни возле вулкана, местные жители неосознанно обогащали почву микрочастицами камня, улучшая урожайность. Впоследствии, заметив данный эффект, они решили установить статуи из камня, добытого на вулкане, и в других частях острова, передает Life.ru

