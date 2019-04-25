Ученые назвали простой способ борьбы с лишним весом

Австралийские медики предложили простой и эффективный способ избавиться от лишнего веса и победить диабет 2-го типа. Для этого, по мнению специалистов, необходимо соблюдать временной интервал питания. Так, добровольцы употребляли привычную для них пищу с восьми часов утра до 17:00 часов, либо с полудня до 21:00.

В ходе исследования каждый день у них измеряли концентрацию глюкозы в крови. Оказалось, что девятичасовое «окно» приема пищи улучшает метаболизм и упрощает контроль над уровнем сахара, отмечают «Известия». Кроме того, такой режим питания позволил добровольцам снизить массу тела. Но делать однозначные выводы рано, нужно понять, как реагирует организм, когда подобный график питания сохраняется на протяжении многих дней.





Между тем, ранее заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала, что число россиян с избыточной массой тела с 2011 года возросло в два раза, подчёркивает RT. По её словам, в нашей стране 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела. Подчеркивается, что в рационе россиян наблюдается избыток жира и дефицит белка, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Она уточнила, что показатели детского ожирения также растут.

Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова в эфире НСН рассказала об изменениях во врачебном отношении к диагностике ожирения.



