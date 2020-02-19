Ученые нашли пользу во «вредном» гарнире

Ученые из Университета штата Пенсильвания заявили, что картофель на гарнир может приносить пользу для здоровья человека. Они провели исследование, в ходе которого добровольцев разделили на две группы: одна в течение четырех недель употребляла в пищу гарнир из рафинированных зерен, в том числе белый рис, другая – картофель на пару или запеченный.

В итоге выяснилось, что ряд важнейших показателей оказался лучше у тех, кто ел картофель, который всегда считался не самым полезным гарниром, сообщает РИА Новости со ссылкой на La Vanguardia. Речь идет о таких показателях, как маркеры кардиометаболического риска, включая уровень глюкозы в плазме крови, сывороточный инсулин, холестерин и артериальное давление.

Ученые, однако, указали, что картофель могут есть только здоровые люди, не имеющие противопоказаний.

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