Учебный корпус для старшеклассников откроется в Некрасовке
Завершаются отделочные работы в здании учебного корпуса в 17 квартале Некрасовки, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, на финальной стадии находятся работы по монтажу инженерных систем, а благоустройство территории выполнено на 75 процентов.
Учебный корпус предназначен для старшеклассников, он рассчитан на 350 мест. Корпус вместит в себя универсальные учебные кабинеты, лаборатории, ИТ-полигон, библиотеку с медиатекой и спортзал с раздевалками и душевыми.
«Новый учебный корпус является частью крупного образовательного комплекса в 17 квартале Некрасовки. В августе уже введен в эксплуатацию детский сад с бассейном на 300 мест, ещё один детский сад, на 275 мест, планируется построить до конца года», - добавил Рафик Загрутдинов.
Возводится также большая школа на 1150 мест. В трехэтажном здании разместится начальная школа и основная. Рядом появятся игровые площадки, футбольное поле, беговые дорожки, а также специальные спортплощадки для прыжков в длину и занятий гимнастикой.
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