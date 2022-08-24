Учебный корпус для старшеклассников откроется в Некрасовке

Завершаются отделочные работы в здании учебного корпуса в 17 квартале Некрасовки, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на финальной стадии находятся работы по монтажу инженерных систем, а благоустройство территории выполнено на 75 процентов.

Учебный корпус предназначен для старшеклассников, он рассчитан на 350 мест. Корпус вместит в себя универсальные учебные кабинеты, лаборатории, ИТ-полигон, библиотеку с медиатекой и спортзал с раздевалками и душевыми.

«Новый учебный корпус является частью крупного образовательного комплекса в 17 квартале Некрасовки. В августе уже введен в эксплуатацию детский сад с бассейном на 300 мест, ещё один детский сад, на 275 мест, планируется построить до конца года», - добавил Рафик Загрутдинов.

Возводится также большая школа на 1150 мест. В трехэтажном здании разместится начальная школа и основная. Рядом появятся игровые площадки, футбольное поле, беговые дорожки, а также специальные спортплощадки для прыжков в длину и занятий гимнастикой.

