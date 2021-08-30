Учебный год начнётся во всех регионах очно
Учебный год во всех субъектах Российской Федерации начнётся в очном формате. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании председателя правительства Михаила Мишустина с его заместителями. Премьер поручил Голиковой лично контролировать вопросы доступности школьного образования для всех детей в стране.
Он подчеркнул, что все средние учебные заведения должны быть готовы принять учащихся 1 сентября, в том числе с точки зрения безопасности. Мишустин подчеркнул, что борьба с коронавирусом не закончена, поэтому соблюдение санитарных требований остаётся в силе.
Глава правительства также поручил продолжить информирование россиян о получении единовременных выплат на школьников. По данным, которые озвучила Голикова, по 10 тысяч рублей уже перечислены на 99,5% детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru