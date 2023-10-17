Учебные БПЛА поставят почти в 2,5 тысячи школ и 190 колледжей
Минпросвещения РФ планирует в 2024-2026 годах поставить учебные беспилотники в 2 436 школ и 190 колледжей, сообщает ТАСС.
Согласно проекту постановления правительства, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, в следующем году предусмотрено оснащение 523 школы, 30 колледжей.
«В 2025 году - 695 школ, и 65 колледжей; в 2026 году - 1 218 школ и 95 колледжей», - указано в пояснительной записке.
Отмечается, что оснащение школ и колледжей учебными беспилотниками планируется в целях реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации БПЛА. Всего до 2030 года планируется оснастить 4 872 школы и 380 колледжей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru