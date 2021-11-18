Учебники с дополненной реальностью разработают в МГУ
18 ноября 202112:13
В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова разрабатывают школьные учебники с дополненной реальностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора университета Виктора Садовничего.
По его словам, технологии позволят сделать из иллюстраций полноценные объемные модели. Такие новшества особенно важны в преподавании стереометрии.
Ранее ученые МГУ разработали теоретический метод, позволяющий прогнозировать появление новых звезд во Вселенной.
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18 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru