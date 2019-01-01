Участок Сокольнической линии метро закроют на неделю

Участок Сокольнической линии столичного метро между станциями «Университет» и «Коммунарка» будет закрыт с 13 по 20 июля 2019 г., сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен». Ограничения необходимы для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии: на нем расположатся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского»

В течение недели будут закрыты девять станций: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Во время закрытия участка будут работать бесплатные компенсационные автобусы, которые свяжут закрытые станции.

Сокольническая линия — первая линия Московского метрополитена. Связывает через центр московские районы Богородское и Сокольники с Хамовниками, Московским государственным университетом на Воробьёвых горах, Проспектом Вернадского, районом Тропарёво-Никулино и Новой Москвой. На схемах обозначается красным цветом и числом 1.

