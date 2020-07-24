Участок Сокольнической линии метро Москвы закроют до 28 июля
Часть станций Сокольнической линии столичного метрополитена закроют с 25 до 28 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на этот период работу прекратят станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".
Вновь их для пассажиров откроют 28 июля. До станции «Коммунарка» будут организованы маршруты бесплатных автобусов с остановками у закрытых станций.
Как уточняет агентство, "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" будут работать в особом режиме до 19 августа. За это время планируется выполнить работы по устройству бесстыкового пути на участке линии.
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