Участок Сокольнической линии метро Москвы закроют до 28 июля

Часть станций Сокольнической линии столичного метрополитена закроют с 25 до 28 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на этот период работу прекратят станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Вновь их для пассажиров откроют 28 июля. До станции «Коммунарка» будут организованы маршруты бесплатных автобусов с остановками у закрытых станций.

Как уточняет агентство, "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" будут работать в особом режиме до 19 августа. За это время планируется выполнить работы по устройству бесстыкового пути на участке линии.



