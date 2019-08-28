Участок Филевской линии столичной подземки закроют на выходные

В предстоящие выходные – 31 августа и 1 сентября – участок Филевской линии московского метро будет недоступен для пассажиров. Как отмечает АГН Москва, ссылаясь на пресс-службу столичной подземки, поезда не будут курсировать от «Киевской» до «Кунцевской». При этом станция «Киевская» Филевской линии будет открыта — с неё можно будет доехать до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. «Кунцевская» будет доступна только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Отмечается, что временные ограничения связаны с реконструкцией наземного участка линии. При этом пассажиры подземки смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. Метрополитен возобновит работу в обычном режиме в 5:30 утра, в понедельник, 2 сентября.

Кстати, ранее НСН писала, что строящаяся Коммунарская линия метро будет продлена в Троицк. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что ветка, длина которой превысит 14 с половиной километров, пройдет вдоль Калужского шоссе от станции «Столбово» до города Троицк. На ней планируется открыть 6 станций. Их рабочие названия: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк».

