Участок БКЛ от «Проспекта Вернадского» до «Каховской» достроят в 2021 году

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена между станциями «Проспект Вернадского» и «Каховская» будет завершен к концу 2021 года. Такие данные привел мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что речь идет о важном участке, который в будущем три действующие радиальные линии метрополитена и одну строящуюся. После завершения строительства участка будет улучшена транспортная доступность для полумиллиона жителей Москвы.

Отмечается, что на данный момент идут по разработке грунта котлована, также начато устройство основных конструкций.

Как заявил председатель правления ООО «ИБТ» Владимир Петрук, которое ведет строительство, железобетон и основные конструкции будут готовы до конца 2020 года.

