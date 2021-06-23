Участницу Pussy Riot Марию Алехину арестовали на 15 суток за неповиновение полицейскому

Кунцевский суд Москвы арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Марию Алехину за неповиновение сотруднику полиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ольгу Карлову.

Наказание было назначено в соответствии со статьей 19.3 КоАП РФ. Карлова рассказала, что ее подзащитная в ходе заседания заявляла судье отвод, поскольку, по ее мнению, суд не беспристрастен и имеет обвинительный уклон. Суд не удовлетворил ее ходатайство, однако защита намерена обжаловать решение суда.

Вместе с Алехиной арестована глава московского отделения незарегистрированной политической партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Ольга Шалина. Кунцевский суд также назначил ей 15 суток административного ареста.

По словам адвоката, причиной для задержания Алёхиной стало "якобы планирование и проведение акции, приуроченной к годовщине начала ВОВ, а также нарушение условий домашнего ареста". Алёхина не признала вину и отметила, что покинула квартиру для проведения вакцинации от COVID-19.

