Участников протестов в Екатеринбурге призвали не приводить детей
Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков призвал исключить участие детей в акциях против возведения храма святой Екатерины на площади возле Театра драмы в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».
С 13 мая сторонники строительства церкви и защитники сквера конфликтуют на месте потенциальной стройплощадки, доходит до стычек. На месте противостояния работают сотрудники правоохранительных органов.
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