Участники «Сада памяти» уже высадили 10 млн деревьев, несмотря на эпидемию

Уже 10 миллионов деревьев посадили участники акции «Сад памяти», которая стартовала 18 марта в качестве памяти жертв Великой Отечественной войны. Сегодня свой вклад внесли Ивановская, Курганская и Кемеровская области. Одиночные высадки продолжаются и в других странах, сообщают организаторы.

В частности, на территории Курганского лесничества на площади 1 гектара посадили 4000 саженцев сосны. Этот «Сад памяти» лесники посвятили всем зауральцам, которые погибли в годы военного лихолетья, но в первую очередь – своему герою – участнику ВОВ, заслуженному лесоводу Российской Федерации Валерию Симонову.

После тяжелого ранения и лечения в госпитале он добился возврата на военную службу, а после демобилизации вернулся в родные места, где два десятка лет проработал руководителем Просветского леспромхоза.

В Ивановской области памятную акцию провели на территории лесного фонда Лежневского района, там высадили 75 саженцев сосны в честь юбилея Победы. Одно из деревьев здесь также посвятили экс-работнику местного лесхоза Григорию Иващенко. Он несколько раз побывал в плену, совершал побеги, был партизаном, прошёл лагерь Бухенвальд и другие концлагеря.

В Кемеровской области в Юргинском лесничестве появились 2,5 тысячи молодых ёлок, одну из которых, как и в других регионах посвятили работнику лесхоза, участнику Великой Отечественной войны Ивану Дюкареву.

В связи с распространением коронавируса, в акциях по высадке деревьев принимают участие минимальное число сотрудников лесничества. Все они обеспечиваются средствами защиты и соблюдают социальную дистанцию в 1,5 - 2 метра.

Присоединиться к акции могут также частные лица. Посадить дерево можно на своём приусадебным участком или на даче, и поддержать акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома, а также нанести своё дерево на интерактивную карту официального сайта акции садпамяти2020.рф.

Стать участником акции можно и не имея собственного участка, поделившись на самоизоляции со своими детьми рассказами о Героях за общим занятием. Реальное дерево необходимо будет посадить позже, а пока нарисовать его, смастерите поделку, аппликацию.

