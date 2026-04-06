Участники проекта «Академия спортивных медиа» познакомились с азами журналистики

В рамках проекта «Академия спортивных медиа» школьники и студенты колледжей благодаря очным интенсивам, а также теоретическим и практическим занятиям за три месяца познакомились с тонкостями спортивной журналистики, сообщает новостной агрегатор «СМИ2».

Проект реализуют институт «Первая Академия медиа» РЭУ им. Г.В. Плеханова и Московский центр воспитательных практик при поддержке Департамента образования и науки Москвы.

Занятия для трека «Комментаторы» проводил радио- и телеведущий Василий Соловьев, который более 15 лет комментировал соревнования по фигурному катанию на «НТВ-Плюс», а сегодня работает на Первом канале. Под его руководством участники проекта примерили на себя образ комментатора.

«Больше всего запомнилось, как я пробовала комментировать чемпионат мира по футболу 2006 года. Это был мой первый комментаторский опыт и мне очень понравилось», – рассказал Чубунина Марина (Школа №1811, трек «Комментаторы»).

С тонкостями работы оператора и монтажа в треке «Репортеры рассказал режиссер монтажа, оператор и звукорежиссер Денис Колтаков. В ходе обучения ребята также создавали свои медиапроекты.

«Больше всего запомнились, наверное, основы монтажа, потому что очень мало об этом информации в интернете. То есть она есть, но когда тебе её рассказывает человек, который сидит прямо перед тобой, это немного другое», – поделилась впечатлениями Коноплева София (Школа №1213, трек «Репортеры»).

Независимо от трека участникам проекта предстоит два этапа отбора в онлайн-формате и очно. В дальнейшем финалисты также будут защищать свои проекты перед экспертной комиссией.

