Участники проекта «Академия спортивных медиа» познакомились с азами журналистики
В рамках проекта «Академия спортивных медиа» школьники и студенты колледжей благодаря очным интенсивам, а также теоретическим и практическим занятиям за три месяца познакомились с тонкостями спортивной журналистики, сообщает новостной агрегатор «СМИ2».
Проект реализуют институт «Первая Академия медиа» РЭУ им. Г.В. Плеханова и Московский центр воспитательных практик при поддержке Департамента образования и науки Москвы.
Занятия для трека «Комментаторы» проводил радио- и телеведущий Василий Соловьев, который более 15 лет комментировал соревнования по фигурному катанию на «НТВ-Плюс», а сегодня работает на Первом канале. Под его руководством участники проекта примерили на себя образ комментатора.
«Больше всего запомнилось, как я пробовала комментировать чемпионат мира по футболу 2006 года. Это был мой первый комментаторский опыт и мне очень понравилось», – рассказал Чубунина Марина (Школа №1811, трек «Комментаторы»).
С тонкостями работы оператора и монтажа в треке «Репортеры рассказал режиссер монтажа, оператор и звукорежиссер Денис Колтаков. В ходе обучения ребята также создавали свои медиапроекты.
«Больше всего запомнились, наверное, основы монтажа, потому что очень мало об этом информации в интернете. То есть она есть, но когда тебе её рассказывает человек, который сидит прямо перед тобой, это немного другое», – поделилась впечатлениями Коноплева София (Школа №1213, трек «Репортеры»).
Независимо от трека участникам проекта предстоит два этапа отбора в онлайн-формате и очно. В дальнейшем финалисты также будут защищать свои проекты перед экспертной комиссией.
Горячие новости
- Аналитик Леонков рассказал, к чему приведет нехватка солдат в ВСУ
- СМИ: Иран отверг перемирие с США
- США одобрили: Политолог объяснил желание Турции помочь Кубе
- Три сотрудника МЧС пострадали в результате атаки ВСУ в Запорожской области
- «Прибыли нет»: Глава РСПП не увидел условий для налога на сверхприбыль
- Сбой у банков в России связали с DDOS-атаками с территории США
- Трамп отказался превращать Канаду в 51-й штат США
- Осужденный соучастник теракта в «Крокус Сити Холле» покончил с собой в СИЗО
- РЖД выставили на продажу небоскреб Moscow Towers в Москва-Сити
- Центробанк РФ объявил о старте всероссийской акции «Монетная неделя»