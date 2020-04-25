Участники акции «Сад памяти» высадили сосны на берегах Волги

В рамках международной акции «Сад памяти» 25 апреля её участники высадили тысячи саженцев сосны в 23 лесничествах республики Татарстан, в том числе четыре тысячи на территории Пригородного лесничества близ Казани. Об этом сообщили организаторы акции.

Каждое из высаженных деревьев станет живым памятником жителям Татарстана, участвовавшим в Великой Отечественной войне. На фронт ушли 700 тысяч уроженцев республики, и половина из них не вернулась.

Ещё 15 тысяч саженцев сосны участники акции сегодня высадили на берегу Волги на территории Лысковского лесничества в Нижегородской области, которая в своё время, будучи Горьковской, отправила на фронт 600 тысяч человек. Многие из них отличились в боях, 300 человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Акция «Сад памяти» - проект, посвящённый погибшим в годы Великой Отечественной войны. В память о 27 миллионах павших планируется высадить 27 миллионов деревьев. К акции приурочены плановые мероприятия по лесовосстановлению, в которых участвуют сотрудники лесничеств и организаторы, «Волонтёры Победы». В условиях распространения коронавируса участники обеспечены средствами защиты и строго соблюдают социальную дистанцию в 1,5-2 метра, работая в группах по 2-3 человека.

Набирает обороты и инициатива #СадПамятиДома, в рамках которой люди высаживают деревья у себя на участках. Памятные высадки на частных территориях появляются и за границей — в Бельгии, Венгрии, Германии, Латвии, Сербии.

