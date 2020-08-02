Участниками Московского полумарафона 2 августа станут 17 тысяч человек
Московский полумарафон проходит в столице 2 августа 2020 года в рамках Всероссийского проекта «ЗаБег.РФ». По данным пресс-служба департамента спорта Москвы, участниками забега станут около 17 тысяч человек.
Отмечается, что организаторы предприняли максимальные меры безопасности и попросили воздержаться болельщиков от поддержки бегунов на старте и финише, чтобы избежать скопления людей.
«Московский полумарафон проходит в седьмой раз, и мы ожидаем около 17 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом количество желающих принять участие в Московском полумарафоне увеличилось, и мы понимаем, почему. Мы уверены, что все бегуны находятся в отличной форме и сегодня улучшат собственные результаты, а безупречная организация забега вдохновит их на новые рекорды», - заявил руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, пожелав участникам удачи.
Участникам ЗаБег.РФ» предложено две дистанции на выбор - 21,1 км и 5 км, а также корпоративная эстафета. Отмечается, что с трассы бегунам откроются виды Крымский мост, высотку на Котельнической набережной, на здание Национального центра управления обороной РФ, Собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль.
Призовой фонд для победителей и призеров Московского полумарафона составляет более 1 млн рублей. Предусмотрен допинг-контроль участников. Нарушители будут сняты с соревнований.
Благотворительным партнером забега уже второй год подряд выступает фонд «Линия жизни».
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