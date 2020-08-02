Участниками Московского полумарафона 2 августа станут 17 тысяч человек

Московский полумарафон проходит в столице 2 августа 2020 года в рамках Всероссийского проекта «ЗаБег.РФ». По данным пресс-служба департамента спорта Москвы, участниками забега станут около 17 тысяч человек.

Отмечается, что организаторы предприняли максимальные меры безопасности и попросили воздержаться болельщиков от поддержки бегунов на старте и финише, чтобы избежать скопления людей.

«Московский полумарафон проходит в седьмой раз, и мы ожидаем около 17 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом количество желающих принять участие в Московском полумарафоне увеличилось, и мы понимаем, почему. Мы уверены, что все бегуны находятся в отличной форме и сегодня улучшат собственные результаты, а безупречная организация забега вдохновит их на новые рекорды», - заявил руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, пожелав участникам удачи.