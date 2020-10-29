Участник «Нового величия» Ребровский получил 6 лет колонии

Участник молодежного сообщества «Новое величие» Павел Ребровский приговорён к 6 годам лишения свободы. Решение вынес сегодня Люблинский районный суд российской столицы.

Наказание осуждённый будет отбывать в колонии общего режима. Ребровскому в течение трёх лет запрещено размещать материалы в интернете, суд также назначил ему 1 год ограничения свободы.

Подсудимый признан виновным в организации экстремистского сообщества, передает РИА ФАН. При этом суд исключил из обвинения квалификацию «участие в экстремистской организации». Приговор в силу не вступил и будет обжалован в Мосгорсуде.

Ранее Люблинский суд приговорил Павла Ребровского к 2,5 годам колонии. Однако при рассмотрении апелляции в Мосгорсуде молодой человек отказался от своих первоначальных признательных показаний. После этого его отпустили под подписку о невыезде, а уголовное дело вернули на новое рассмотрение.

В марте 2019 года был приговорен к 2 годам условного срока лишения свободы Рустам Рустамов, давший показания на всех участников «Нового величия». Он ранее признал вину и заключил сделку со следствием.

6 августа нынешнего года Люблинский суд приговорил к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии семерых участников организации. Приговор в законную силу пока также не вступил, в ближайшее время дело будет пересмотрено в Московском городском суде.

По версии следствия, участники «Нового величия» собирались организовать в России государственный переворот. Сами обвиняемые настаивают, что идею создания организации им подбросили специально внедренные провокаторы - сотрудники полиции и ФСБ. Фигуранты также заявляют, что показания у них выбивали пытками и психологическим давлением.

