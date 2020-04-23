Участник митинга во Владикавказе стал развозить продукты как волонтёр

Студент Ника Майрамуков, принимавший участие в недавнем митинге во Владикавказе, присоединился к волонтёрскому проекту «Мы вместе» и начал развозить продукты по столице Северной Осетии. По словам активиста, он принял такое решение после посещения волонтерского центра, где лично убедился в масштабе помощи, которая предоставляется жителям региона.

Майрамуков признался, что только с этого момента осознал, какая работа проводится по поддержке населения республики. Молодой человек призвал всех неравнодушных присоединиться к команде добровольцев.

Таким образом, он убедился в неправомерности заявлений, звучавших на митинге, о якобы отсутствии работы по помощи населению в условиях ограничений из-за коронавируса.

В частности, уже около двух месяцев в регионе действует программа помощи поддержки жителей старшего возраста, которые не могут сами выйти в магазин и купить продукты.

На митинге 20 апреля перед зданием республиканского правительства во Владикавказе участники акции выдвигали различные требования, в том числе об отмене режима самоизоляции.

