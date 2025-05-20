Участник «Евровидения» от Венгрии сыграет в футбол в Москве
Венгерско-американский музыкант Andrаs Kаllay-Saunders (Андраш Каллай Сондерс), занявший на конкурсе «Евровидение-2014» пятое место с песней «Running», даст сольный концерт в рамках футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол 2025».
В десятом празднике музыки и спорта примут участие 16 артистических команд из разных стран, в том числе и Венгрии, за которую сыграет музыкант.
Также Каллай Сондерс выступит в концертном зале «Измайлово» с сольным концертом. Это не первый визит финалиста «Евровидения» в Россию. В 2017 и в 2019 годах году он был одним из участников венгерской сборной по футболу, состоящей из артистов и принимавшей участие в «Арт-футболе».
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