Участник «Евровидения» от Венгрии сыграет в футбол в Москве

Венгерско-американский музыкант Andrаs Kаllay-Saunders (Андраш Каллай Сондерс), занявший на конкурсе «Евровидение-2014» пятое место с песней «Running», даст сольный концерт в рамках футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол 2025».

В десятом празднике музыки и спорта примут участие 16 артистических команд из разных стран, в том числе и Венгрии, за которую сыграет музыкант.

Также Каллай Сондерс выступит в концертном зале «Измайлово» с сольным концертом. Это не первый визит финалиста «Евровидения» в Россию. В 2017 и в 2019 годах году он был одним из участников венгерской сборной по футболу, состоящей из артистов и принимавшей участие в «Арт-футболе».

