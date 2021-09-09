Убившему жену-блогера уральцу дали восемь лет колонии

Сысертский районный суд приговорил к восьми годам заключения Дмитрия Журавлева, признанного виновным в убийстве своей жены, Instagram-блогера Кристины Журавлевой. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — цитирует сообщение ТАСС.

Шульга отметил, что осужденный полностью раскаялся и признал вину, пишет Ura.ru.

Тело погибшей Кристины Журавлевой обнаружили в Свердловской области в апреле. Девушка пропала в начале месяца, однако супруг заявил в полицию о ее исчезновении лишь две недели спустя. В ходе следственных мероприятий Дмитрия задержали как подозреваемого в убийстве, отмечает РИА ФАН. Как выяснили следователи, 5 апреля задержанный вступил в конфликт с супругой, задушил ее на почве бытовой ссоры, а через несколько дней попытался скрыть тело в лесу в Сысертском районе.

