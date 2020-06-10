Убийцу премьер-министра Швеции установили спустя 34 года

Установлена личность убийцы премьер-министра Швеции Улофа Пальме, который был застрелен более 30 лет назад. Прокуратура стран заявили, что киллером оказался дизайнер Стиг Энгстрём.

Сам убийца к настоящему моменту тоже мертв, поэтому дело объявлено закрытым. Следователям так и не удалось найти пистолет, из которого застрелили политика, а пули, найденные на месте убийства, не смогли связать с каким-то конкретным оружием.

Энгстрём входил в список подозреваемых и ранее, так как на него указывали свидетели. Его успели опросить полицейские, при этом мужчина путался в показаниях и не смог рассказать, чем занимался в день убийства премьера. В 2000 году подозреваемый свел счеты с жизнью.

Премьер-министр Швеции Улоф Пальме, возглавлявший Социал-демократическую партию, был застрелен 28 февраля 1986 года. В тот момент он возвращался домой из кинотеатра вместе с супругой без охраны.

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ФОТО: РИА Новости/сизов
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