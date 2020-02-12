Убийцу Немцова могут перевести на время из колонии в тюрьму

Заура Дадаева, осужденного на длительный срок лишения свободы за убийство политика Бориса Немцова, могут перевести из колонии в тюрьму. Куйбышевский районный суд Иркутска удовлетворил соответствующее представление начальника исправительной колонии № 3, сообщает «Интерфакс».

Как уточнили в суде, Дадаева поместят в тюрьму на три года, после чего остаток срока она снова будет отбывать в колонии строгого режима. Пока постановление не вступило в силу, поскольку обжаловано в Иркутском областном суде. Апелляцию подал сам Дадаев, не согласный с переводом, отмечает Газета.ру.

Ранее в соцсетях появились фотографии застолья в колонии с участием Заура Дадаева. Убийца вместе с другими заключёнными сидит за столом с едой и напитками. Снимки датированы июлем 2018 года. Как отмечает Телеканал «360», судя по всему, трапеза происходит в ИК-3, в которой отбывают наказание бывшие сотрудники МВД и других силовых структур.

Присяжные признали Дадаева виновным в убийстве Немцова. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года приговорил убийцу к 20-и годам лишения свободы. Соучастники получили от 11 до 19 лет заключения. Бориса Немцова застрелили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту у Кремля.

