ЮАР и РФ разработают план сотрудничества по вакцине «Спутник V»

Власти ЮАР разрабатывают план по обеспечению республики российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил официальный представитель южноафриканского Минздрава Попо Майа.

«У наших местных партнёров и учёных общее мнение по поводу "Спутника V". Хотя мир сталкивается с конкуренцией вакцины, нам повезло, что мы являемся частью сообщества БРИКС, и теперь, когда у нас есть варианты, которые, в частности, разрабатывает российский институт Гамалеи, мы чувствуем себя в безопасности», — цитирует Майа РИА Новости.

Как отметил представитель Минздрава ЮАР, власти провели ряд встреч с российским послом в республике, и переговоры были «многообещающими».

«Спутник V» — первый в РФ и мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Вакцину на основе платформы аденовирусных векторов человека разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат уже одобрен в России, Белоруссии, Венгрии, Сербии, Алжире, Туркмении, Палестине, ОАЭ, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае.

