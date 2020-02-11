У жительницы Тулы взорвалась колбаса
Жительница Тулы рассказала в социальных сетях, как у неё на кухне взорвалась купленная в местном магазине варёная докторская колбаса. Фотографии треснувшего батона колбасы она выложила в группе «Чёрный список».
По словам женщины, она купила колбасу 8 февраля, а утром 9 февраля решила сделать бутерброды. Пока заваривала чай, услышала взрыв. К счастью, обошлось без последствий.
Версию с СВЧ свидетельница происшествия исключила - колбасу не клали даже рядом. При этом колбаса была, что называется, на грани: срок годности истекает 14 февраля. Есть предположение, что при производстве в колбасу положили слишком много фосфата, который потом вступил в реакцию с крахмалом, пишет «Газета.ру».
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