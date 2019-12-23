В окружении Ротенберга объяснили ночной звонок Путину
Аркадий Ротенберг позвонил президенту Владимиру Путину ночью для того, чтобы сообщить об успешном поднятии железнодорожной арки моста в Крым. Об этом рассказал представитель бизнесмена в комментарии РБК, отметив, что поднятие арки было одним из самых сложных и волнительных моментов сооружения Крымского моста.
О звонке стало известно в понедельник, 23 декабря, во время запуска железнодорожного сообщения с Крымом. Путин упомянул о нем в вагоне-ресторане во время разговора со строителями моста. По его воспоминаниям, Ротенберг позвонил и говорил «таким голосом», что глава государства поинтересовался, не выпил ли его собеседник.
Железнодорожную арку моста доставили на место установки на плавучих опорах. Конструкцию поднимали домкратами на 700 тросах. Арку поднимали в ночь на 28 августа 2017 года. Ротенберг на тот момент был владельцем компании «Стройгазмонтаж», являвшейся генеральным подрядчиком строительства моста.
Как сообщало агентство «ФедералПресс», в сентябре 2019 года Аркадий Ротенберг проехал по Крымскому мосту на дизельном железнодорожном составе.
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