В окружении Ротенберга объяснили ночной звонок Путину

О звонке стало известно в понедельник, 23 декабря, во время запуска железнодорожного сообщения с Крымом. Путин упомянул о нем в вагоне-ресторане во время разговора со строителями моста. По его воспоминаниям, Ротенберг позвонил и говорил «таким голосом», что глава государства поинтересовался, не выпил ли его собеседник.

Железнодорожную арку моста доставили на место установки на плавучих опорах. Конструкцию поднимали домкратами на 700 тросах. Арку поднимали в ночь на 28 августа 2017 года. Ротенберг на тот момент был владельцем компании «Стройгазмонтаж», являвшейся генеральным подрядчиком строительства моста.

Как сообщало агентство «ФедералПресс», в сентябре 2019 года Аркадий Ротенберг проехал по Крымскому мосту на дизельном железнодорожном составе.

