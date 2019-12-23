«Ты что, выпил?» Путин рассказал мостовикам о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин в ходе разговора со строителями Крымского моста в поезда, который отправился из Керчи в Тамань, вспомнил о ночном телефонном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга. Фрагмент этой беседы был слышен на трансляции Ruptly, сообщает РБК.
В ответ на реплику рабочего об особенностях строительства моста, слышны следующие слова главы государства: «Я помню, помню. Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю «Ты что, выпил, что ли?» Он говорит: «Нет».
Далее разговор Путина со строителями продолжался, однако слова уже были неразборчивы, затем трансляция прекратилась. Аркадий Ротенберг - основатель и бывший владелец компании «Стройгазмонтаж» - основного подрядчика строительства Крымского моста.
В начале ноября предприниматель продал компанию. В детстве в Ленинграде Аркадий Ротенберг вместе с братом занимались в секции дзюдо в одной группе с Владимиром Путиным.
Как сообщает Москва 24, Аркадий Ротенберг принимает участие в церемонии официального запуска движения по железнодорожной части Крымского моста.
Там также присутствуют министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, генеральный директор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.
Первый поезд до Севастополя через Крымский мост отправился сегодня из Санкт-Петербурга в два часа дня, а завтра начнут курсировать поезда Москва – Симферополь.
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