«Ты что, выпил?» Путин рассказал мостовикам о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин в ходе разговора со строителями Крымского моста в поезда, который отправился из Керчи в Тамань, вспомнил о ночном телефонном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга. Фрагмент этой беседы был слышен на трансляции Ruptly, сообщает РБК.

В ответ на реплику рабочего об особенностях строительства моста, слышны следующие слова главы государства: «Я помню, помню. Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю «Ты что, выпил, что ли?» Он говорит: «Нет».