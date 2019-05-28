У россиян выявили катастрофическую нехватку йода
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что жители всех без исключения регионов России страдают от йододефицита
«Фактически все 85 регионов нашей страны имеют тот или иной уровень йододефицита», - цитируют Скворцову «Известия».
По словам министра, россияне в среднем потребляют не более 80 микрограммов йода в сутки, тогда как нормой является потребление 150–250 микрограммов.
Как рассказала Скворцова, чтобы исправить ситуацию министерство подготовило законопроект о йодировании пищевой соли, в том числе той. Которая используется при производстве хлебобулочных изделий, отмечает РЕН ТВ.
Ранее кандидат медицинских наук в эфире НСН рассказала, чем питаться россиянам, чтобы не было проблем с щитовидной железой.
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