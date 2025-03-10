У основателя «МММ» Мавроди не нашлось наследников
У основателя российской финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди, который скончался в Москве в 2018 году, не нашлось наследников, сообщает РИА Новости.
По закону, наследство может быть открыто в течение полугода со дня смерти наследодателя. Если наследники не вступили в наследство в установленное время, то им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока.
Однако со дня смерти Мавроди никто так и не открыл наследственное дело.
Ранее адвокат оценил шансы взыскать долги Мавроди с его наследника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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