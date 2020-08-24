У Навального подозревают отравление, «батькино» дитя с автоматом, Ефремов и Пашаев снова вместе

Результаты врачебного обследования российского оппозиционера Алексея Навального говорят о том, что его отравили.

Такой вывод содержится в заявлении немецкой клиники Charite, опубликованном в понедельник.

«Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинестеразы. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна», - говорится в заявлении немецких врачей.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Политика госпитализировали в омскую клинику, а через два дня перевезли на лечение в Германию. В заявлении клиники Charite говорится, что пациент остается в искусственной коме, ситуация сложная, но опасности для его жизни сейчас нет. Вместе с тем, отмечается, что «последствия, в особенности в сфере нервной системы, не могут быть исключены».





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