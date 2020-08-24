У Навального подозревают отравление, «батькино» дитя с автоматом, Ефремов и Пашаев снова вместе
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
Результаты врачебного обследования российского оппозиционера Алексея Навального говорят о том, что его отравили.
Такой вывод содержится в заявлении немецкой клиники Charite, опубликованном в понедельник.
«Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинестеразы. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна», - говорится в заявлении немецких врачей.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Политика госпитализировали в омскую клинику, а через два дня перевезли на лечение в Германию. В заявлении клиники Charite говорится, что пациент остается в искусственной коме, ситуация сложная, но опасности для его жизни сейчас нет. Вместе с тем, отмечается, что «последствия, в особенности в сфере нервной системы, не могут быть исключены».
Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступил в силу с понедельника, 24 августа.
Страховые компании получили возможность формировать стоимость полиса с учетом личностных характеристик водителей. В частности, страховщики теперь могут учитывать качество вождения, соблюдение ПДД, количество аварий, участником которых становился страхователь. Грубые нарушения правил станут поводом для страховой компании повысить тариф страхования.
Членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции задержали в Минске.
Вероятная причина задержания Сергея Дылевского и Ольги Ковальковой – организация несанкционированного массового мероприятия. Сообщается о начале административного процесса в их отношении.
В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.
Оппозиция в понедельник потребовала проверить, как могло появиться оружие в руках несовершеннолетнего сына действующего президента. Кадры, на которых Александр Лукашенко и его 15-летний сын Коля с автоматами в руках прилетают на вертолете во Дворец независимости в Минске, были опубликованы накануне. В руках у Лукашенко и его сына были автоматы, а на Николае еще и армейский шлем. «Факт передачи оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов», - заявили в Координационном совете.
Михаил Ефремов и Эльман Пашаев снова вместе.
Актер вновь нанял адвоката, от услуг которого отказался в минувшую пятницу на судебном процессе о смертельном ДТП. Сообщается, что они заключили новое соглашение о сотрудничестве.
Как ранее писала НСН, отказ от услуг Пашаева Ефремов в пятницу объяснил тем, что намерен нанять более сильных защитников, заявив о знакомстве с такими столпами российской адвокатуры, как Генрих Падва и Генри Резник.
Затягиванием процесса счел сложившуюся в суде по делу Ефремова ситуацию адвокат потерпевших Александр Добровинский. Он предположил, что защитникам обвиняемого нужно время для обеспечения явки свидетеля, которого они хотели допросить еще в пятницу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru