Аэропорты и нефтяные предприятия могут закупать средства защиты от БПЛА, но потребуется обучать сотрудников компаний, а также жестко контролировать этот процесс, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Утвержден механизм приобретения частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения, в том числе турелей, зенитных артиллерийских комплексов, радиолокационных средств, автомобильного транспорта и комплексов РЭБ, пишет РБК. Бижев назвал идею правильной, но призвал жестко контролировать все этапы приобретения.