Генерал Бижев призвал «жесточайше контролировать» закупку бизнесом средств ПВО
Айтеч Бижев заявил НСН, что крупные компании, где есть ЧОПы, бывшие сотрудники Росгвардии, могут сформировать экипажи, чтобы защищать предприятия.
Аэропорты и нефтяные предприятия могут закупать средства защиты от БПЛА, но потребуется обучать сотрудников компаний, а также жестко контролировать этот процесс, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Утвержден механизм приобретения частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения, в том числе турелей, зенитных артиллерийских комплексов, радиолокационных средств, автомобильного транспорта и комплексов РЭБ, пишет РБК. Бижев назвал идею правильной, но призвал жестко контролировать все этапы приобретения.
«Идея актуальная и своевременная, на разных участках регионов наблюдаются безнаказанные пролеты дронов, БПЛА. Крупные компании, где есть ЧОПы, бывшие сотрудники Росгвардии, могут сформировать экипажи, чтобы защищать предприятия, например, нефтяные заводы, аэропорты. У них есть возможность закупить оборудование, обучить людей и нести боевое дежурство. Можно создать ситуационные комнаты для круглосуточного дежурства, это позволит предупредить сотрудников покинуть помещения», - отметил он.
Также он подчеркнул, что потребуется обучать людей, которые будут за это отвечать на предприятиях.
«Эту систему можно наладить, но любое оружие должно реализовываться под жесточайшим контролем, это все должно быть лицензировано. Распространять такое оружие просто так нельзя. Люди в эти группы должны подбираться тоже строго, как подбирают в Вооруженные силы и другие боевые структуры. Крупные компании могут себе позволить и людей подобрать, и обучить их, подбор должен жесточайший, со всеми проверками. Необходимо создать специальные полигоны и центры, где их будут обучать. Нужно обучать, потому что иногда лучше пропустить, чем сбить, потому что осколки могут попасть на серьезный стратегический объект», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин поручил администрации и правительству проработать с бизнесом предложения по защите предприятий от атак беспилотников.
